Разрушения после ночного удара артиллерии ВСУ по окраине Донецка сняли на видео

Опубликовано видео, на котором запечатлены разрушения после удара Вооруженных сил Украины по поселку шахты Трудовская, расположенному на окраине Донецка. Ролик доступен для просмотра на YouTube-канале Народной милиции ДНР.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на вторник. ВСУ атаковали поселок из 122-мм артиллерии. В результате обстрела уничтожен гараж, осколками и взрывной волной повреждено остекление пятиэтажного жилого дома. Среди людей пострадавших и жертв нет.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный политолог Олег Неменский объяснил выгоду властей Украины от продолжения вооруженного противостояния на территории Донбасса.