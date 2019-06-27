Трамп прибыл в Осаку на саммит G20 без Мелании

Президент США Дональд Трамп прибыл в японскую Осаку, где в ближайшие два дня пройдет саммит лидеров стран "большой двадцатки". На этот раз американский лидер появился без супруги Мелании.

Однако глава Вашингтона прибыл не один, а в сопровождении дочери Иванки. У трапа самолета их встретил глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно, сообщают местные СМИ.

В Осаке Трамп проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. По словам Юрия Ушакова, переговоры пройдут 28 июня во второй половине дня.