Аналитик из РФ объяснил выгоду властей Украины от продолжения войны в Донбассе

Украинские власти заинтересованы в продолжении конфликта на территории Донбасса. Такую точку зрения на страницах прессы высказал некоторое время назад российский политолог Олег Неменский.

По мнению эксперта, Киеву необходима «война такая, какая сейчас ведется, - без крупных боевых действий и подвижек фронта, но с перестрелками». Конфликт создает социальную атмосферу, на которой построена вся внутренняя политика и идеология современной Украины, отметил Неменский в материале, опубликованном «Известиями». Аналитик предсказал, что в случае завершения противостояния «система может просто обрушиться».

Ранее в четверг сообщалось, что в сети появилось видео атаки по взводному опорному пункту ополчения Донбасса.