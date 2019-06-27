Эксперт прокомментировал заявление мэра Нью-Йорка о «российской угрозе»

Российский эксперт Сергей Судаков прокомментировал заявление мэра Нью-Йорка Билла де Блазио о том, что Россия является главной угрозой для США. Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов от Демократической партии в президенты США назвал Россию главной угрозой для Штатов.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков не удивился "страхам" мэра Нью-Йорка. Американист отметил, что за последние три года практически США только и говорят о "российской угрозе". "Эта тема стала проходной, чем больше вы говорите о «страшных русских» и «страшной России», тем больше вы получите политических очков…", - поясил Судаков.

Он назвал проблемой то, что Америка сейчас уходит от понятия явных угроз к мнимым угрозам", - передает RT.