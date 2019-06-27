ПАСЕ может направить наблюдателей на выборы в Раду, но без россиян

Украина отказалась пускать россиян наблюдателями на выборы в Верховную Раду. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может направлять наблюдателей на выборы в Украину, - сообщает kp.ru.

Но украинские власти проследят, чтобы в составе делегации не должно быть российских граждан.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе предполагает, что могут быть попытки направить на Украину от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами. "Я хочу сразу четко заявить, что мы такого не примем", - заявила она в эфире "Пятого канала".

В ПАСЕ на июньской сессии голосовали за возвращение России в организацию. Единогласно проголосовали представители 12 стран-участниц ассамблеи. Украинская делегация не просто проголосовала против, но и в знак протеста представители Украины покинули зал заседаний.