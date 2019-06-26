Президент Дональд Трамп заявил, что власти Ирана должны заключить "ядерное" соглашение с Соединёнными Штатами, если их беспокоит благополучие собственных граждан. По его словам, в государстве сейчас происходит "экономическая катастрофа".

"Я не уверен, что их лидеры заботятся о своем народе. Если заботятся, то они заключат соглашение. Если нет, то они думают только о себе самих. И они эгоистичные, и они глупые", - передаёт слова американского лидера "Интерфакс".

Трамп добавил, что соглашение поможет стабилизировать ситуацию в Иране быстрее, чем они будут это делать 10 лет. Глава государства отметил, что его всё устраивает и он готов ждать.

Напомним, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном в одностороннем порядке.