Барменша плюнула в сына Дональда Трампа

В среду, 26 июня, сын президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Эрик Трамп сообщил, что в него плюнула девушка, работающая в коктейль-баре в Чикаго. По словам мужчины, её задержали сотрудники Секретной службы США. Он отметил, что у неё явные проблемы с эмоциями.

"Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями", - передаёт слова Трампа-младшего издание "Breibart".

Сын президента обвинил девушку в нападении. Эрик считает, что злоумышленница член демократической партии и действовала по их наводке. Он пояснил, что у их представителей "очень мало культуры".