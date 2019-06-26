Военные специалисты из РФ покинули Венесуэлу

В среду, 26 июня, в посольстве РФ в Венесуэле сообщили, что Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники. Отмечается, что военные специалисты находились на территории Республики три месяца.

"Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня", - передаёт сообщение посольства РИА Новости.

В ведомстве добавили, что речи о российском военном присутствии не идет, поэтому поездка специалистов не приведёт к ухудшению ситуации в Венесуэле.