Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что ожидает "хорошего" разговора с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита "большой двадцатки" в Японии.

"У меня будет хороший разговор, но что я скажу, это не ваше дело", - передаёт слова главы государства РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп назвал лидеров стран, с которым пройдёт встреча на саммите, "милыми ребятами".

Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что встреча продлится в течение часа 28 июня. По его мнению, главными вопросами для обсуждения могут являться стратегическая стабильность, региональные конфликты, в том числе в Сирии, Афганистане, Венесуэле, на Украине, иранская проблема.