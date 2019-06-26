Прокуратура назвала вероятные причины пожара в Нотр-Дам де Пари
26 июня 2019, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Парижская прокуратура заявила, что причиной пожара в соборе Нотр-Дам де Пари не являлся поджог. Таковы выводы предварительного расследования, отмечает Le Figaro со ссылкой на слова представителя ведомства.
В качестве возможных причин пожара в соборе Парижской Богоматери рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством. Однако точные причины возгорания в ходе предварительного расследования не установлены.
Напомни, пожар в соборе Нотр-Дам де Пари начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь к утру следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ в историческом здании.