Кличко уличили в миллиарде долларов в год

Украинские телевизионщики раскрыли схему подпольного обогащения киевского мэра. По сведениям журналистов, градоначальник зарабатывает до миллиарда долларов в год.

Рассекреченная схема обогащения киевского мэра основана на обложении данью ларечников, которые не стали получать разрешительные документы. Они платят от семи до десяти тысяч гривен в месяц. Эти деньги принимает советник Кличко по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковцев.

Сообщается, что в украинской столице около десяти тысяч незаконных торговых точек. Они приносят киевскому мэру и его команде около 840 миллионов гривен в год. Впрочем, эта сумма уточняется. По некоторым подсчетам, она может достигать миллиарда долларов.

Стоит уточнить. Обвинили Кличко в коррупции украинские журналисты. Не исключено, что они либо напутали, либо наврали. Возможно, сам киевский мэр к схеме не имеет никакого отношения, и весь профит от дани остается на руках у советника и его команды.