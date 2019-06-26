На Украину не пустили депутата Государственной Думы

Сотрудники украинской погранслужбы задержали депутата Госдумы, которому запрещен въезд на Украину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Его имя не уточняется. В сообщении просто говорится, что задержан российский парламентарий.

«Вчера вечером рейсом из Риги в столичный аэропорт прибыл депутат Госдумы РФ», — сообщила пресс-служба украинских «прикордонников», — «Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами. Гражданина РФ через государственную границу не пропустили, вернули обратным рейсом».