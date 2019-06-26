Угодивший под обстрел ВСУ мэр Горловки показал видео с места происшествия

Иван Приходько, мэр подконтрольной властям непризнанной ДНР Горловки, попал в среду под обстрел Вооруженных сил Украины в поселке Зайцево. Видео с места происшествия распространил в сети сам градоначальник.

На выложенной записи слышны звуки работающего автоматического оружия и разрывы снарядов. Попавший под обстрел Приходько и сопровождавшие его люди были вынуждены лечь на землю.

Согласно информации, озвученной представителями ДНР, в ходе сегодняшней атаки ВСУ выпустили по Зайцево пять 82-мм мин и пятнадцать гранат. Кроме того, киевские силовики применили крупнокалиберные пулеметы. Данные о разрушениях и возможных жертвах уточняются.