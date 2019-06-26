Детали предполагаемого плана побега Петра Порошенко с Украины раскрыли в СМИ

Ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко готовится сбежать из страны. Соответствующая информация оказалась в распоряжении журналистов.

Как пишет «Газета.Ru», в СМИ полагают, что для прикрытия своего побега Порошенко создаст за рубежом общественную организацию. Предполагается, что ее штаб-квартира расположится в Лондоне или Брюсселе. В настоящее время команда экс-президента ведет переговоры по данному вопросу с миллиардерами Рокфеллерами, говорится в процитированном материале.

Петр Порошенко не смог переизбраться на второй срок, уступив по итогам второго тура голосования шоумену Владимиру Зеленскому. Ранее на текущей неделе сообщалось о том, что бывший глава государства предложил переименовать Грузию.