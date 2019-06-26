Видео уничтожения ракетами позиций сил ДНР под Докучаевском показал офицер ВСУ

В сеть выложили видео, на котором запечатлено уничтожение киевскими военными огневых точек Народной милиции ДНР в районе города Докучаевска, контролируемого властями самопровозглашенной республики. Ролик распространил Анатолий Штефан, офицер Вооруженных сил Украины.

Согласно утверждению Штефана, ВСУ ликвидировали три огневые точки ДНР с помощью противотанковых ракет. В результате атаки противник потерял убитыми десять человек, ранеными – тринадцать, написал офицер в Facebook.

Ранее во вторник сообщалось, что разведка ЛНР получила информацию об отходе украинских силовиков с передовых позиций в Донбассе.