Взят под стражу бывший президент Армении

Во вторник, 25 июня, апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну. Согласно источнику, было принято решение вновь арестовать бывшего главу государства и вернуть залог, внесённый за освобождение.

Отмечается, что защита может обжаловать решение суда в 15-дневный срок, передаёт РИА Новости.

Экс-президент и представители защиты бойкотировали сегодняшнее заседание, в ходе которого рассматривались две жалобы - жалоба прокуратуры на изменение меры пресечения и жалоба на приостановление производства по делу.

Напомним, что Роберту Кочаряну 26 июля 2018 гола было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года в Армении. В мае бывший лидер государства был отпущен, после было приостановлено производство по делу.

В том числе он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Сам Кочарян называет обвинения "сфабрикованным политическим преследованием".