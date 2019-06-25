Трамп пообещал Ирану полное уничтожение

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава Вашингтона по традиции опубликовал в Twitter. "Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый", - высказался о санкцих США президент Ирана

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение", - написал американский лидер в соцсети.

Он также отметил, что США - "самая мощная военная сила в мире" ($1,5 трлн на армию за последние два года), а "прекрасные люди Ирана страдают без причин", пока их правители "тратят все свои деньги на террор".

Трамп также назвал недавнее заявление президента Ирана Хасана Роухани "невежественным и оскорбительным". Напомним, Роухани оценил санкции США, сочтя, что "умственно отсталый Белый дом впал в отчаяние".