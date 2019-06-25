В администрации президента назвали сумму первой зарплаты Зеленского

В администрации президента Украины сообщили, что первая заработная плата Владимира Зеленского с момента вступления в новую должность составила более 12,5 тысяч гривен (около 483 долларов). Отмечается, что денежная сумма была депонирована, то есть передана на сохранение.

Согласно официальному документу, из оклада удержано 2,4 тысячи гривен (94 доллара) обязательных сборов и налогов, - передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Уточняется, что в данную сумму не входят надбавки, премии или другие бонусы.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Пётр Порошенко заработал в 2018 году 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов). Политик перечислил всю сумму в благотворительный фонд.