"Совет Европы потерял наше доверие", - Украина отзывает своего посла при СЕ после решения по РФ

Министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил, что Украина приняла решение отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России. Глава МИД отметил, что для страны "особенно обидно" подобное решение и в связи с этим СЕ потерял доверие Киева.

Украинская делегация покинула зал заседаний из-за решения ПАСЕ по РФ

"Совет Европы потерял наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже", - высказал Климкин в Facebook.

Министр добавил, что "разворачивать красную дорожку" перед делегацией из РФ без выполнения Россией выдвинутых условий - "моветон". По его словам, возвращение государства в ПАСЕ ещё "аукнется всей Европе".