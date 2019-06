Кличко показал видео своего спасения с горящей яхты

Брат мэра Киева Владимир Кличко опубликовал видео своего спасения. Накануне боксер вместе с семьей и друзьями едва не сгорел в открытом море.

Кампания на яхте успела уплыть на 180 километров от Мальорки. Там судно и загорелось. Мореплаватели едва успели спастись. Береговая охрана и спасатели пришли им на помощь и эвакуировали на берег.

«Будьте осторожны в своих желаниях», — написал в твиттере Владимир Кличко, рассказывая о чрезвычайном происшествии: «Судьба исполнила мое желание получить немного адреналина слишком буквально и наше путешествие на яхте в воскресенье вечером закончилось пожаром».

К записи прикреплено видео эвакуации.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song???? pic.twitter.com/sGN7xfG5JM