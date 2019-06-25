Луиджи Ди Сальвио: «Я отец, а не червяк!»

Итальянец объявил, что готов заплатить 1000 евро за информацию о месте нахождения его похищенной дочки Софии. Напомним, что 26-летняя Дарья Ди Сальвио не выполнила решение суда и не вернулась до 1-го мая вместе с дочкой в Италию. В конце мая её муж Луиджи Ди Сальвио приехал к родителям Дарьи, чтобы забрать ребёнка. Однако девушке удалось сбежать. Она объявлена в розыск.

20 мая на сайте «Аргументов недели» вышло интервью с Дарьей Ди Сальвио. На днях мы пообщались непосредственно с Луиджи Ди Сальвио, который сейчас в Италии.









В первый раз сбежала ещё до свадьбы

- Луиджи, вы считаете, что вознаграждение поможет вернуть дочь?

- Когда человек в отчаянии, он ищет разные пути. Если честно, я не уверен, что вознаграждение даст результат, даже если объявишь миллион. Россия — очень большая страна и в ней легко затеряться. Этим мне и угрожала Дарья после своего побега.

- Я написала вам в соцсетях, но вы не ответили...

- Я перестал заходить на свою страничку, так как в последнее время мне пишут всякие гадости и пытаются провоцировать. Я не знаю, кто находится по другую сторону экрана и не вступаю в диалог.

- Почему Дарья сбежала от вас? Хотелось бы услышать вашу точку зрения.

- Это сложно понять и объяснить человеку со здравым смыслом. У нее была абсолютная свобода действий и она ею пользовалась по максимуму. Два раза в год в апреле и сентябре она улетала в Россию, чтобы сдать сессию в музыкальной консерватории и повидаться с родителями. Я ни разу не возражал! Нужно — поезжай! Я устроил всё так, чтобы она смогла реализоваться в Италии, как вокалистка. Я нашёл два музыкальных коллектива, которые согласились взять её на работу на летний период. Она спокойно уезжала на неделю на море с подругой, а каждые выходные мы вместе путешествовали. У неё была красивая жизнь. Но ей хотелось, видимо, чего-то другого и теперь она меня очерняет в глазах всего света.

- Но ведь Дарья сбежала от вас не в первый раз. Она сама рассказала об этом на итальянском форуме в 2015 году. Ещё до вашей свадьбы. Вы тогда не сделали выводы?

- Да, это была наша первая встреча в Риме. Мы были в отеле и она вдруг пожаловалась на головную боль, попросила меня сходить в аптеку за лекарством. Но когда я вернулся, след её простыл. Я кинулся искать Дарью по всему городу, через некоторое время мне на сотовый пришло от неё сообщение: «Не ищи меня, я в другом отеле, я не хочу смотреть Рим вместе с тобой, у меня есть другой мужчина». А потом она передумала и вернулась. Это доказывает, что эта персона страдает от расстройства личности, что это психическое состояние для неё норма жизни. Жаль, что я этого не понял сразу. Я был сильно влюблен.









Требовала деньги за видеочат с дочкой

- Как вы планируете действовать?

- Я знаю, что будет нелегко. Я никогда не мог понять Дарью, так как её поведение - нелогично. Думаю, что это дурное влияние матери Дарьи. В семье господствует матриархат и всем заправляет именно эта женщина. Милена - очень хитрая и умная, именно в её руках - весь семейный бюджет. Поведение матери и дочери очень похоже, обе — психически неустойчивы.

- Какие отношения у вас сложились с тещей?

- Еще до свадьбы у нас были отличные отношения. Мы с Миленой общались в чате на английском языке, она мне много рассказывала о себе, о семье и о дочери. В сентябре 2018 года Дарья вместе с Софией уехала в Россию для сдачи экзаменов в вузе. Вскоре позвонила и сообщила, что получила российское гражданство для Софии. Я спросил у Милены, знала ли она об этом? Она подтвердила. Больше на мои звонки они обе не отвечали. Затем я получил сообщение от Дарьи о том, что она подала заявление на развод и на определение места жительства Софии в России, и на выплату алиментов на содержание дочери. Через несколько дней пришло новое сообщение: «Если хочешь видеть по скайпу свою дочь, переведи 500 евро через Western Union». При этом Дарья угрожала, что поменяет фамилию, и я никогда не увижу ни её, ни нашу дочь. Скорее всего, эти деньги пошли бы на выплату огромных долгов, сделанных Дарьей в России ещё до переезда в Италию. Она специально взяла мою фамилию (хотя в Италии это не принято), для того, чтобы решить свои проблемы с автомобильной страховкой. Девичья фамилия Дарьи — Кравченко.

- Как при наличии долгов Дарья смогла выехать на постоянное место жительства в Европу?

- Для меня это тоже загадка, но Дарья и ее мать сумели обвести всех вокруг пальца.

- В беседе со мной Дарья утверждала, что вы не имеете официальной работы и зарабатываете всего 1000 евро в месяц в чёрную…

- Это ложь. У меня высшее экономическое образование. Я работаю в бухгалтерском агентстве и дистрибьюторской компании, которая занимается сетями крупных супермаркетов, администрированием, контролем и управлением. Целью Дарьи было заполучить мои деньги и отправить их матери. Со мной на связь вышел её кредитор - тот, которому она должна круглую сумму. Он прислал мне сканы документов, подтверждающие долг Дарьи, но я ему не сразу поверил. Это надо было умудриться наломать столько дров! Дарья копила деньги, которые я ей давал, и отправляла их в Россию матери. Если бы я доверил Дарье распоряжаться нашим семейным бюджетом, то сегодня жил бы уже под мостом и просил бы милостыню.

- У вас есть доказательство, что Дарья требовала деньги в обмен на «видеосвидание» с дочерью?

- У меня сохранились все её сообщения с номера телефона, зарегистрированого на её имя. Сейчас от этой сим-карты она избавилась, испугавшись, что полиция может её вычислить. Я до сих пор в шоке, потому что нормальные люди так не поступают. Можно же было спокойно, по-человечески поговорить, сказать, что любовь прошла и подать на развод, затем - решить ситуацию с местом проживания дочери, а не убегать из Италии, как воровка. Ребёнок - не вещь, которую можно перевозить из одного места в другое.

- Долго ли Дарья сможет скрываться, как вы думаете?

- Не знаю, отношения в их семье для меня непостижимы. Мне известно, что мать Дарьи несколько лет не общалась со своей матерью, но когда та умерла, все лили крокодиловы слёзы на кладбище. Неаполитанский театр отдыхает! Также они ведут себя и с друзьями. Со многими рассорились из-за мелочей, чуть что - становятся агрессивными. По моему мнению, большую роль играет генетика. Эти эгоистичные люди украли малышку, лишили её отца. Они отнеслись ко мне, словно я какое-то животное, ничего не значащий в жизни дочери червяк. Человечность и достоинство этой семье неведомы. Они - бандиты 90-х годов!









Я забрал заявление, но делу дан ход

- На суде вы сказали, что хотели бы, чтобы Дарья с Софией вернулись в ваш город и жили с вами по-соседству. Это так?

- Пять часов я говорил с судьей. Он понял, что я — уравновешенный, адекватный человек, не имеющий никогда проблем с алкоголем и наркотиками. Без сомнений, итальянский суд должен был определить место жительства ребёнка. Я прекрасно понимаю, что дочка нуждается прежде всего в матери. Я не собирался и не собираюсь их разлучать, но решать этот вопрос нужно цивилизованным путем. Судье я также сказал о том, что оплатил бы пребывание Дарьи в Италии.

Дочь увезли в машине у меня перед носом

- После того, как Дарья не исполнила решение суда, вы сами прилетели в Екатеринбург.

- Да, 28 мая, в понедельник, мы вместе с двумя судебными приставами приехали к дому родителей Дарьи, чтобы разобраться на месте, почему решение суда не было исполнено. Мы с переводчиком и адвокатом Сергеем Грибковым находились в машине, в то время как судебные приставы звонили в ворота, на которых были установлены видеокамеры. Я первый заметил, что ворота открылись, и из них выехала знакомая мне «Ауди 8» синего цвета с затемнёнными стеклами, принадлежащая отцу Дарьи. Я уверен на все 100 процентов, что в этой машине была и моя дочь. Когда она скрылась из виду, дверь открылась. Приставы сообщили, что в доме были следы пребывания ребенка (разбросанные игрушки). Семья Кравченко всё спланировала до мелочей! Номер машины нам известен. Мы искали её в близлежащей зоне, но она будто испарилась. В обязанности судебных исполнителей не входят погони и такого рода операции. Я подал заявление в полицию о розыске Дарьи и Софии.

- Известно, что вы забрали в Италии заявление против Дарьи, но по законам страны это не отменяет ход дела. В Италии молодой маме вменяют сразу две статьи: 574 («Похищение и удерживание несовершеннолетнего за границей») и 629 («Вымогательство»). По одной из них ей грозит около четырех лет лишения свободы, а по второй — около трех.

- Екатеринбургский суд в курсе, что в Италии есть категория дел, по которым уголовную ответственность приостановить невозможно. Похищение и вывоз за границу ребенка считается одним из тяжелых преступлений. Прокуратура автоматически начала расследование, не смотря на то, что я забрал заявление против Дарьи. У меня есть документ, выданный мне карабинерами, в котором написано, что я отказываюсь от моих обвинений и прошу прекратить уголовное преследование в отношении Дарьи. Когла назначат судебное разбирательство в Италии, эта бумага позволит ей избежать наказания, она принимается во внимание. Думаю, любой отец на моём месте поступил бы также - подал заявление о похищении ребенка. Или я должен был ей отправить мешок конфет за то, что она меня разлучила с дочкой?!









Я не жажду мести и наказания

- Как ваши родители переживают эту ситуацию?

- Для них это трагедия. Мои родители - люди старой закалки со здоровыми принципами, они не привыкли иметь дело с враньем, предательством и хитростью. Они в шоке и не могут принять эту ситуацию.

- В Италии, особенно южной, где вы живёте, распространено такое явление, как кровная месть. Возможно Дарья опасается не столько суда, сколько вендетты?

- Нет, ну что вы?! Моя семья цивилизованная и далека от такого рода традиций. Мои родители относились к Дарье, как к дочери, все её любили и уважали. Спрашивали, чтобы ей хотелось на обед и ужин, заботились о ней.

- Вы бы хотели вернуть всё на круги своя и сохранить семью? Или — развод?

- Для меня важно то, что будет лучше для дочери: воспитание, защита, здоровье, учеба. Всем детям хочется иметь рядом маму и папу. София была привязана ко мне. Каждый раз, когда я возвращался с работы домой, она кидалась мне на шею. Каждый вечер я укладывал её спать. Все выходные я посвящал семье. Я не думал о себе, думал о них. Мы ездили на озеро, на детскую площадку, вместе рисовали, танцевали, гуляли.

- Дарья утверждает, что вы не давали ей денег даже на памперсы для дочери...

- Я слышал от неё это в суде. Она могла покупать всё, что хотела. Я показал в суде фотографии нашего дома, обстановки, игрушек. Деньги, которые Дарья зарабатывала, как певица, полностью отправляла в Россию. Её отношение к деньгам, к сожалению, было очень безответственным.

- В России София наверняка забудет итальянский. Вы не думаете изучать русский язык?

- Этот довод Дарья затрагивала на заседании суда. Я сам родился в Америке и говорил на английском языке. В возрасте 5 лет мои родители привезли меня в Италию, и я быстро освоил итальянский. Дети как губки, впитывают язык без особых усилий.

- Вы старше Дарьи более чем на 20 лет. Возможно, разница в возрасте стала одной из причин побега?

- Нет, просто она человек — неуравновешенный и инфантильный. Она и в Риме от меня сбегала - ни с того ни с сего. Это гены. Ей проще сбежать, чем решать проблему на месте.

- У вас есть на руках какие-то медицинские заключения, подтверждающие, что Дарья — психически нездорова?

- Нет, диагноз нигде не зафиксирован. Я делаю выводы из похожего поведения Дарьи и Милены. Думаю, что это генетика. Перемены настроения, истерия, шантаж. Если проверить у врача, наверняка, нашли бы какое-то отклонение от нормы. Её стиль жизни: фальшь, угрозы, ложь, агрессия.

- Но она мать…

- Согласен, но разлучить ребенка с отцом - невероятное насилие и над малышкой, и надо мной. Я хочу защитить дочь, выполнить свой долг. Я не жажду мести и наказания. Пусть она строит свою жизнь с другим мужчиной, но ребёнок страдать не должен.

- Что вы чувствовали, когда май пролетел, а Дарья и София не вернулись?

- Пустоту. У меня не было на руках даже письменного решения суда и я не мог ничего сделать. Но я ждал... Я должен найти дочь во что бы то ни стало. София - мой единственный ребёнок, и я не могу оставить это просто так. Остановить меня может только смерть. Пока жив, я буду искать. Рано или поздно я её найду. Россия огромная, но мир - тесный!

Сообщения для Луиджи можно оставлять на email: mig206@mail.ru

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Сергей Грибков: Дарье в Италии ничего не угрожает

Заседание по делу Дарьи Ди Сальвио в Свердловском областном суде продолжалось три дня. Разбирательство было тщательным, долгим и подробным, для всех очень непростым, в том числе и с психологической точки зрения. Хотя, как говорится, у Фемиды глаза завязаны. Тщательнейшим образом, неоднократно допросив в судебном заедании самого Лудижи, трое опытных судей областного суда всё-таки отклонили апелляцию Дарьи, не смотря на доводы её адвоката. Много внимания было уделено правовым последствиям в отношении Дарьи в Италии, так как делу о похищении ребёнка дан ход.

Мой доверитель Луиджи готов предоставить Дарье отдельное жильё. Он хочет вернуть ситуацию к исходной точке. Я часто бываю в Италии и могу сказать, что в отличие от стереотипа о пылком итальянце, Луиджи Ди Сальвио - совершенно адекватный, спокойный и уравновешенный человек.

Уверен, и практика показывает, что никто в Италии не посадит Дарью в тюрьму, даже несмотря на открытые в отношении неё дела.

До ноября 2019 года у Дарьи действует вид на жительство, и она может вернуться в Италию в любой момент, где она имеет право на помощь адвокатов, специализирующихся на таких делах.

К сожалению, и суд, и я неоднократно ловили Дарью на вранье. Всё, что она говорит, нужно делить на три. Например, до сих пор в отношении неё возбуждены исполнительные производства на весьма крупные суммы. Эта информация официальная и открытая, доступна в сети Интернет. Часть ранее возбужденных производств прекращена, но не потому, что долги были погашены. Просто кредиторы отчаялись и махнули рукой. В суде она утверждала, что продолжает платить всем. Пожелаем ей в этом удачи.



