Жительница США упала в девятиметровую силосную башню и 7 дней боролась за свою жизнь

28-летняя жительница Соединенных Штатов Америки упала в девятиметровую силосную башню. Согласно последним данным, молодая женщина в течение недели не могла выбраться и боролась за свою жизнь.

Происшествие случилось в городе Индианаполис, штат Индиана. Бездомная американка случайно попала в силосную башню, когда искала место для ночлега.

Женщину из заточения спасли рабочие, которые проходили мимо. Как сообщает телеканал Fox News, бригада в течение 15 минут высвободила потерпевшую через нижний люк. Отмечается, что жительница США не пострадала, однако ее отправили в больницу на осмотр.