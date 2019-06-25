В Госдуме прокомментировали угрозы генсека НАТО из-за ситуации с ДРСМД

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс даст ответ, если РФ не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа.

Глава НАТО добавил, что Россия должна до вышеуказанной даты уничтожить свои ракеты SSC-8 (9М729).

Чепа в беседе с RT подчеркнул, что российская сторона не вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в отличие от США – Москва лишь приостановила его действие.

Депутат отметил, что ракета SSC-8 (9М729) в полной мере соответствует техническим данным – ее дальность составляет 486 километров при оговоренных 500.