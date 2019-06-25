"Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый", - высказался о санкцих США президент Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани высказался по поводу американских санкций в отношении Тегерана.

По мнению Роухани, умственно отсталый Белый дом впал в отчаяние.

Трамп ввел санкции против лидера Ирана

Политика США в отношении Ирана отражает безысходность администрации главы Белого дома Дональда Трампа. Отношения между США и Ираном резко обострились после инцидентов с танкерами и с беспилотником

Хасан Роухани отметил, что Тегеран не боится Вашингтона. По его убеждению, веденные против верховного лидера Ирана Али Хаменеи санкции США ни к чему не приведут, так как у него не было активов за границей, - передает РБК. Санкции против Хаменеи США ввели за то, что на прошлой неделе Иран сбил американский беспилотник.

"Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый. Стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся", — заключил Роухани.

Иранский президент назвал ложью заявления высокопоставленных американских чиновников о желании США наладить отношения с Ираном.