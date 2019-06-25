Григорий Явлинский увидел признаки превращения России в сателлита Китая

Несколько дней назад в России с официальным визитом побывал лидер Китая Си Цзиньпин. В честь 70-етия установления дипломатических отношений между государствами глава «Поднебесной» выступил в Большом театре, где упомянул о важности политики, которую проводил Мао Цзэдун. В этих словах можно легко вычислить примету нового времени, когда Россия стала зависеть от Китая, как полвека назад КНР зависела от Советского Союза.



Но главным событием визита лидера КНР были не слова о важности полувековой истории, а подписание договора о развитии в нашей стране сети 5G между Huawei с МТС.



В мире уже все прекрасно знают, что компания Huawei стоит на контроле у китайских спецслужб и руководства страны. Это и стало основной причиной, по которой компания была удалена с американского рынка.



Вообще Китай за последние годы активно показал свою стратегию по выходу в мировые лидеры в экономике, технологиях и политике.



Пытаясь противостоять США, Россия видит в Китае своего главного стратегического партнёра. Однако, как отметил лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский в своём блоге на радиостанции "Эхо Москвы", сравнивая режимы двух государств: «Китай никогда не будет союзником России».



Примером тому является сам контракт, который ставит под угрозу национальную безопасность российского государства. После того, как информация посредством современных китайских технологий будет передаваться с огромной скоростью, оборудование компании Huawei может использоваться в шпионских целях.



Оказавшись в центре разлома, России придётся делать выбор в пользу китайских или американских технологий. Учитывая то, что Россия не направлена на Европу, выбор остаётся только один-Китай. Но если Россия будет зависимость от него, то в нашей стране заметно усилится авторитарный характер власти.



Учитывая это, Си Цзиньпин стал чувствовать себя полноправным лидером в мире. Чтобы наше государство не впало в полную зависимость от восточного соседа, необходимо срочно выстраивать независимую политику и создавать отечественные технологии, независящие от зарубежных производителей, считает Григорий Явлинский.



