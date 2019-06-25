Волонтер сообщил о продвижении вперед «в разных направлениях» пехоты ВСУ в Донбассе

Пехота Вооруженных сил Украины продвигается вперед «в разных направлениях» в Донбассе. Об этом говорится в посте, размещенном в социальной сети Facebook волонтером ВСУ Юрием Мысягиным.

Волонтер поделился с подписчиками впечатлениями от поездки в зону конфликта на востоке страны. По словам Мысягина, он увидел там «совсем свежие, вырытые вручную окопы». Согласно утверждению волонтера, украинская пехота продвигается вперед «в разных направлениях». «Несколько сотен метров на одном фланге, несколько сотен на другом», - отметил автор публикации.

Ранее во вторник сообщалось, что в сеть выложили видео с места боестолкновения сил ДНР с киевскими военными в районе города Ясиноватая.