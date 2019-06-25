Китай: односторонние санкции США имеют обратный эффект

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник, 25 июня, заявил, что односторонние санкции Соединенных Штатов Америки имеют обратный эффект, а также не способствуют решению проблемы.

Подчеркивается, что власти КНР выражают обеспокоенность в связи со сложившейся обстановкой в Персидском заливе. Гэн Шуан подчеркнул, что китайская сторона уже не раз повторяла, что выступает категорически против односторонних действий, поскольку они ведут лишь к нагнетанию обстановки, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана. Ограничения будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи.