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Китай: односторонние санкции США имеют обратный эффект

25 июня 2019, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Китай: односторонние санкции США имеют обратный эффект
фото: pixabay.com
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник, 25 июня, заявил, что односторонние санкции Соединенных Штатов Америки имеют обратный эффект, а также не способствуют решению проблемы.
 
Подчеркивается, что власти КНР выражают обеспокоенность в связи со сложившейся обстановкой в Персидском заливе. Гэн Шуан подчеркнул, что китайская сторона уже не раз повторяла, что выступает категорически против односторонних действий, поскольку они ведут лишь к нагнетанию обстановки, передает РИА "Новости".
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана. Ограничения будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи.

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