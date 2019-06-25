Российская делегация подала заявку на участие в ПАСЕ

Российская делегация во вторник, 25 июня, подала заявку на участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Соответствующую информацию сегодня предоставил член делегации, сенатор Александр Башкин.

Башкин напомнил, что ключевое условие участия Москвы в работе ПАСЕ – это безусловное и абсолютное соблюдение всех полномочий делегации от РФ.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы минувшей ночью приняла резолюцию и пригласила российскую сторону участвовать в июньской сессии, сохранив, однако, возможность оспаривания полномочий делегаций.