"Неравнодушный" к журналистке Скабеевой депутат Рады Береза в очередной раз пристал к ней в ПАСЕ

Представитель украинской делегации в ПАСЕ и депутат Верховной рады Украины Борислав Береза вновь оскорбил российскую журналистку, телеведущую программы "60 минут" на федеральном канале Ольгу Скабееву.

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Инцидент произошел в прямом эфире телепрограммы, когда журналистка брала интервью у заведующего кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, - сообщает kp.ru. Во время разговора Скабеевой и Платошкина у ним пристроился нардеп, он влез в кадр. Ведущая "60 минут" предположила, что Бронислав Береза сейчас принесет ей извинения за предыдущий инцидент. Но парламентарий начал задавать личные вопросы и тем самым мешать работе.

"Вы все время упоминаете: "Береза, Береза". Неужели больше ни один мужчина не задевает вас, и больше никого в вашей фантазии нет?" — сказал нардеп.

Для продолжения интервью Ольге Скабеевой пришлось отойти с Николаем Платошкиным в сторону.

"Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс", — прокомментировала журналистка активность Березы.

Ранее Борислав Береза не дал Ольге Скабеевой задать вопрос вице-спикеру Рады Ирине Геращенко.