Российскую делегацию официально пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ

Напомним, ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что если в понедельник доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в ПАСЕ с рекомендациями регламентного комитета будет принят, то Россия официально обратится за подтверждением полномочий своей делегации.