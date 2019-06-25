В США предположили, какие темы обсудят Трамп и Путин в рамках саммита G20

США подтвердили планируемую встречу главы Белого дома Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в рамках саммита G20 в Окинаве. В Белом доме предположили, что главы двух государств должны обсудить вопросы региональной безопасности и улучшения взаимоотношений между США и Россией, - сообщает kp.ru.

Высокопоставленный представитель американской администрации в телефонном брифинге для журналистов уточнил, что полноформатного российско-американского саммита в рамках "Большой двадцатки" не ожидается, поэтому нет официальной повестки. Но, как ожидается, Трамп с Путиным , в первую очередь обсудит вопросы региональной безопасности, в том числе в Иране, Украине, Сирии, Ближнем Востоке.

Два президента также затронут тему контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Возможно, Путин и Трамп могут обсудить события в Венесуэле. Не исключено, что они в очередной раз затронут тему недопустимости вмешательства в выборы.