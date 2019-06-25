Трамп заявил, что имеет право начать войну с Ираном без одобрения конгресса

Американский лидер Дональд Трамп сделал в понедельник, 24 июня, важное заявление. По словам главы США, у него достаточно полномочий, чтобы начать войну против Ирана без одобрения конгресса.

Накануне в беседе с журналистами Дональд Трамп подчеркнул, что у него действительно есть такое право, передает издание Hill

Так президент Соединенных Штатов прокомментировал заявления спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее утверждала, что для начала военных действий Трамп обязан запрашивать разрешение конгресса.

Политик добавил, что был "достаточно близок" к решению о нанесении удара по Ирану, однако впоследствии передумал.