Грузия испугалась потери российских туристов

Грузия безопасна для российских туристов. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Его слова процитировала телекомпания Imedi.

Реакция главы грузинского кабмина стала ответом на решение РФ прекратить авиационное сообщение между Россией и Грузией. Этот запрет официальной Москвы был спровоцирован недавними акциями протеста. Оппозиция вывела людей на улицы, протестуя против участия российского депутата Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), проходившей в грузинском парламенте.

«Грузия является одной из самых безопасных стран в Европа, а когда речь заходит о Тбилиси, то это также самый безопасный город во всей Европе», — заявил Мамука Бахтадзе.

Судя по скорости реакции грузинского премьера, официальный Тбилиси остро реагирует на экономические потери от прекращения авиасообщения и заинтересован в российских туристах.