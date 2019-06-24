Поклонская объяснила, почему РФ не присоединила Донбасс по крымскому сценарию

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская объяснила в видеоинтервью главному редактору газеты «Аргументы недели» Андрею Угланову, почему в 2014 году в Донбассе не был реализован крымский сценарий.

«Донбасс отличается от Крыма, который всегда обладал автономным статусом. И географически мы полуостров, и с Украиной нас соединял только небольшой перешеек, который мы перекрыли. Донбасс, к сожалению, практически со всех сторон окружен, не имеет и не имел статуса автономии», - отметила Поклонская.

При этом парламентарий высказала убеждение в том, что Москва примет решение о признании или присоединении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, как только появится такая возможность.