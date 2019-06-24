Ближний Восток на грани большой войны из-за США и Ирана?

После того, как ДональдТрамп объявил о возобновлении санкций против Ирана, государства Ближнего Востока замерли в ожидании военного конфликта. Противостояние США и Ирана может закончиться непредсказуемыми последствиями и большими проблемами на нефтяном рынке.



Сложности во взаимоотношениях государств начались ещё в прошлом году. Но после провокаций с танкерами в порту Фуджейра градус напряжённости достиг максимального уровня. Стоит отметить, что нагнетание обстановки обеспечивают глава национальной безопасности Америки и госсекретарь. Помимо этого ситуация накаляется из-за переброски в регион дополнительных сил США.



После того, как ПВО Ирана сбили американский беспилотник, напряжённость достигла своего пика. Однако Трамп не рискнул ударить по Ирану.



Мировая общественность уже привыкла к тому, что некоторые западные лидеры подменяют белое на чёрное, сохраняя при этом серьёзный вид. Подобной стратегией пользуются многие дипломаты. Однако хочется надеяться, что в правительстве США остались объективные, трезво мыслящие люди.



В отличие от войны в Ираке, Иран может оказаться для США «не по зубам». Если в Ираке были проблемы между религиозными и национальными группировками, то Ирак готов объединиться в одно целое перед лицом врага. Помимо этого вооружение Ирана заслуживает отдельного внимания. Армии страны имеет современные ВВС, ВМС, а также разведку и войска специального назначения. Численность армии вместе с народным ополчением может достигать 3 миллионов человек.



При этом никто не уверен, что в знак солидарности с Ираном против США могут выступить военные формирования Йемена, Ливана, Ирака и ряда других ближневосточных государств. Саудовская Аравия и ОАЭ точно не останутся в стороне.



При таком раскладе никто не может предсказать исход событий. В отличие от иракской войны мало кто из западных государств согласится создать коалицию против Ирана. Даже Англия не спешит с выводами относительно проблем на Ближнем Востоке и пытается делать устами своих дипломатов обтекаемые заявления.



Подвешенное состояние конфликта может продлиться до президентских выборов в США. Вряд ли Трамп захочет иметь на своём счету военное поражение. Но чтобы сохранять определённый рейтинг и имидж, президент будет придерживаться военной риторики.



Остаётся надеяться, что американская политическая элита увидит наличие в мире других проблем, наносящих серьёзный урон мировой экономике и безопасности. В условиях дефицита ресурсов, роста численности населения необходимо думать о решении этих проблем, а не вынашивать планы по разжиганию новой войны.





