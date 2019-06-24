Герцогиня Сассекская Меган Маркл превзошла свою родственницу Кейт Миддлтон по количеству и стоимости ювелирных изделий в ее коллекции. А на недавний парад надела сразу три кольца.

Журналисты и поклонники обратили внимание, что во время парада в Лондоне герцогиня надела на палец три кольца: два из них достались ей из коллекции леди Дианы, еще одно ей подарил принц Гарри в день свадьбы.

После этого особо внимательно следящие за королевской семьей подсчитали, что у Меган есть уже 91 ювелирное изделие на сумму почти 800 тысяч долларов. И все это она получила в подарок за последние 18 месяцев.

При этом, в распоряжении Кейт Миддлтон находятся "лишь" 60 экземпляров, включая знаменитое помолвочное кольцо с сапфиром, принадлежавшее принцессе Дианы, стоимостью примерно 300 000 фунтов стерлингов.