Меган Маркл обошла Миддлтон и Леди Ди по количеству "побрякушек"
24 июня 2019, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Герцогиня Сассекская Меган Маркл превзошла свою родственницу Кейт Миддлтон по количеству и стоимости ювелирных изделий в ее коллекции. А на недавний парад надела сразу три кольца.
Журналисты и поклонники обратили внимание, что во время парада в Лондоне герцогиня надела на палец три кольца: два из них достались ей из коллекции леди Дианы, еще одно ей подарил принц Гарри в день свадьбы.
После этого особо внимательно следящие за королевской семьей подсчитали, что у Меган есть уже 91 ювелирное изделие на сумму почти 800 тысяч долларов. И все это она получила в подарок за последние 18 месяцев.
При этом, в распоряжении Кейт Миддлтон находятся "лишь" 60 экземпляров, включая знаменитое помолвочное кольцо с сапфиром, принадлежавшее принцессе Дианы, стоимостью примерно 300 000 фунтов стерлингов.