Экс-мэр Риги выбрал себе помощниц для работы в Брюсселе. Одна из Германии

Пока Латвия отмечала национальный праздник Лиго, экс-мэр Ушаков был занят делами важными: он тщательно выбирал для себя помощниц.

Избранный в Европарламент Нил Ушаков выбрал свою команду для работы в Брюсселе. По словам экс-мэра, для работы в бюро ЕП отобраны две сотрудницы – его бывшая советница в иностранных делах, и социал-демократ из Германии, которая ранее работала в ЕП.

Многие ожидали, что в его команду войдет супруга экс-мэра Ивета Страутиня – Ушакова, руководившая его бюро на посту мэра Риги, но, увы, ее не оказалось в команде.

Говоря о жене, Ушаков отметил, что она важный член команды, однако официальных должностей в ЕП она занимать не будет.

Ранее Ушаков высказался, что его семья точно останется в Риге, а в Брюсселе он будет работать один. На сегодняшний день его семья прибывает с ним в Брюсселе. И не собирается переезжать в Ригу.

Почему г-н Ушаков не позвал в свою команду супругу? Почему помощницей выбрал даму из Германии?

Комментирует политолог Янис Григалис специально для «Аргументы Недели».

«Ну, если бы и в эту команду попала Страутиня – Ушакова, то это была обычная наглость. Зачем гусей дразнить? Они и так в «совместном» труде шикарно заработали. Всем и так понятно, что «первая скрипка» - его жена! Он амбициозен, а она несомненно умна. Страутиня его продвигала всегда и советовала. Без нее он мало бы смог. Она, действительно, умная женщина: себе обеспечила будущее и его «подняла» до ЕП. Конечно, есть нюансы, игра идет по крупному счету. Никуда его семья из Брюсселя не уедет! Она как им руководила, то так и будет. Что касается помощницы из Германии, то тут все предельно понятно: Ушаков член Партии европейских социалистов. И его выбор – группа социал – демократов. Зачем ему человек со стороны? Его главное желание – работа в Региональном комитете».