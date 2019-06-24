Гульнара Каримова попросила прощения у узбекского народа

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова попросила прощения у народа Республики Узбекистан и заявила, что вернула в государственную казну 1,2 млрд долларов.



Дочь Гульнары Каримовой и внучка первого президента Узбекистана Иман Каримова на своей странице в Instagram опубликовала очередное обращение своей матери.

"Это мое первое обращение за последние шесть лет. Я благодарю за сопереживание и «дуа» всех, кто сочувствует моему сегодняшнему положению. Я приношу извинения перед народом и всеми, кто уважал и уважает мою проблему, с которой я столкнулась, за разочарование, которое я возможно принесла. Несмотря на то, что прокуратура говорит, что не может точно посчитать количество средств, уже экспроприированных государством, я хочу объявить, для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере 1,2 миллиарда долларов" , — говорится в обращении Гульнары Каримовой.



Гульнара Каримова также сообщила, что она начала сотрудничество с правоохранительными органами Узбекистана.



Напомним, что судом по уголовным делам Ташкентской области 21 августа 2015 года Гульнара Каримова была признана виновной в уклонении от уплаты налогов на сумму 2 трлн 91,4 млрд сумов. Сумма ущерба, нанесенного государству и гражданам составила 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, 1 млрд 651,8 млн долларов США, 26,1 млн евро — итого в национальной валюте эта сумма составила 3 трлн 746,8 млн сумов.



