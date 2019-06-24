Определена возможная тактика «ограниченного откуса» армией Украины территории ДНР

Наблюдающаяся в последнее время активность Вооруженных сил Украины возле Докучаевска, Петровского района Донецка и на некоторых других участках позволяет предположить, что в скором будущем киевские военные могут задействовать тактику «ограниченного откуса» территории ДНР. Такое мнение высказал Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной республики.

Как пояснил Стрелков в своем «Живом Журнале», при данной тактике на отдельном участке фронта возможен относительно массированный удар с захватом важных участков территории, но «с ограничением дальнейшего продвижения и закреплением на достигнутых позициях».

Ранее в понедельник сообщалось, что в сеть выложили видео, на котором запечатлена атака бронебойными снарядами ДНР по позиции киевских силовиков.