В Латвии народные гулянья длились всю ночь

В Латвии с размахом отметили праздник Лиго. Если примерно 200 лет назад Янов день – это был в основном праздником селян, то теперь и горожане отмечают его с удовольствием.









И доказательство – прошедшая ночь. С четырех часов вечера до пяти утра вся Рига пела и плясала: на Ратушной площади показывали средневековые представления с огнем, у Домского собора люди водили хороводы и пели «Лиго, Лиго», а у дворца президента любой желающий мог поработать и… кузнецом. Было интересно и весело.









Главный ингредиент праздника – музыка! И это тысячелетняя традиция. Но эту музыку исполняли и в Литве, и в Белоруссии на тех же самых инструментах, которые латыши называют «своими национальными».









Как утверждают историки, почти такие же есть у ближайших соседей – в Эстонии, в Литве, в Белоруссии и в Польше, и в России. Правда, у каждой национальности есть свои нюансы.









Всю ночь гуляла Рига. Как оказалось, что Лиго – праздник не только для латышей. Гости с огромным удовольствием принимали участие в народном празднике: пили пиво, ели «янов» сыр, танцевали и даже пытались подпевать на латышском.









Как выглядит праздник Лиго в глазах иностранцев?









Ассоциируется с яркими красками: костром, «яновым» сыром, пивом, гулянием до восхода солнца, плетением венков, сбором трав.









Кстати, свои традиции празднования летнего солнцеворота существуют и в других странах: в России – Ивана Купалу, в Швеции – Midsommar.









Сегодня в Латвии официальный выходной день. Народ отдыхает.