Два самолета ВВС США провели разведку в районе Донбасса, у границ Крыма и Севастополя
23 июня 2019, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
Американский беспилотник и патрульный противолодочный самолет ВМС США замечены в небе над Донбассом и у берегов Крыма и Севастополя. Мониторинговый ресурс PlaneRadar зафиксировал, как беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 вылетел с базы НАТО в Италии около 07:40.
По данным ресурса, летательный аппарат пересек воздушное пространство Болгарии и направился к линии разграничения в Донбассе. Беспилотник провел разведку в этом районе.
После этого его маршрут пролегал к границам Крыма. Позднее разведку в районе Крымского полуострова провел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169332.
Около 20:25 мск летательный аппарат приблизился к Севастополю.
20:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 июня 2019 г.
Патрулирует в районе Севастополя????????, на расстоянии 32 км от береговой линии. pic.twitter.com/e3LaMsrL1o