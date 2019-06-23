Два самолета ВВС США провели разведку в районе Донбасса, у границ Крыма и Севастополя

Американский беспилотник и патрульный противолодочный самолет ВМС США замечены в небе над Донбассом и у берегов Крыма и Севастополя. Мониторинговый ресурс PlaneRadar зафиксировал, как беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 вылетел с базы НАТО в Италии около 07:40.

По данным ресурса, летательный аппарат пересек воздушное пространство Болгарии и направился к линии разграничения в Донбассе. Беспилотник провел разведку в этом районе.

После этого его маршрут пролегал к границам Крыма. Позднее разведку в районе Крымского полуострова провел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169332.

Около 20:25 мск летательный аппарат приблизился к Севастополю.