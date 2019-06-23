Песков опроверг встречу Путина и Зеленского на саммите G20 в Осаке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и и президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Осаке не планируется.

По словам пресс-секретаря президента России, в графике Владимира Путина встречи в Японии с украинским коллегой нет.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявлял, что встреча Зеленского с российским президентом должна состояться в Осаке на полях саммита "Большой двадцатки".

Глава МИД Украины рассказал, что в Осаке Зеленский будет поднимать вопрос о принадлежности Донбасса и Крыма.

Зеленский совершил визиты в Брюссель, Париж и Берлин. По мнению Климкина, "очень здорово, что эти визиты именно сейчас произошли, с временной точки зрения". "Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", - сказал он в интервью украинскому "5 каналу".