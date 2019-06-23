Климкин поставил условия России

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина начнет новую волну давления на Россию на международных площадках, если Москва до 25 июня не предоставит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении задержанных в Керченском проливе 24 украинских моряков.

Климкин в интервью украинскому "5 каналу" 23 июня пригрозил: "Давление будет и краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата. И будет среднесрочное давление".

Как он объяснил, "потому что результатом этого будет ограничение российской морской активности, военной активности". "Мы планируем много вещей", - посулил Климкин. Он добавил, что на камеру сказал не все.

Международный трибунал по морскому праву ООН ранее постановил, что Россия должна освободить плененных украинских моряков и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал как Россию, так и Украину избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе.