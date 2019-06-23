В Госдуме прокомментировали угрозу Климкина о «новой волне давления» на Россию

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал угрозу министра иностранных дел Украины Павла Климкина начать после 25 июня «новую волну давления» на Россию на международных площадках.

По оценке Белика, за все годы своей работы на посту главы украинского МИД Климкин зарекомендовал себя как крайне посредственный пророк и непрофессиональный дипломат, - передает RT.

«Новая волна давления? Стесняюсь спросить: а когда были старые? Или Климкин имеет в виду череду заявлений западных политиков, которые делались лишь для поддержания русофобских настроений в украинских элитах?», — сказал парламентарий.

Как отметил депутат, очевидно, метод кнута в переговорах с Россией неэффективен.

По его мнению, назрела смена стратегии, если в целях украинских властей действительно освобождение своих военных. Но Белик считает, что их судьба в Киеве уже давно никого не волнует, они нужны для выполнения банального политического заказа в угоду западных политиков, курирующих Киев.

Как грозит Климкин, Украина начнет новую волну давления на Россию на международных площадках, если Кремль до вторника, 25 июня, не предоставит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков.