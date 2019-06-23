Швейцарский адвокат забил тревогу после встречи с Гульнарой Каримовой. Омбудсмен Узбекистана ответил - все нормально

Швейцарский адвокат забил тревогу после встречи в тюрьме с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Уполномоченный по правам человека при парламенте Узбекистана Улугбек Мухаммадиев сообщил, что недавно навестил Каримову в колонии общего режима для женщин № 21, расположенной в Зангиатинском районе Ташкентской области. По словам омбудсмена, Каримова получает все необходимое.

Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. В отношении дочери первого президента Узбекистана расследуется еще уголовное дело. 18 декабря 2017 года женщине было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию. В начале этой недели адвокат из Швейцарии Грегуар Манжа написал в Twitter после встречи с Каримовой, о беспокойстве за ее состояние.

Омбудсмен Улугбек Мухаммадиев уверяет, что к обследованию Каримовой привлекались врачи разных специальностей. Специальные обследования проведены в Центральном госпитале МВД страны. По назначению врачей Каримова получает все необходимые лекарства. "На сегодняшний день общее состояние здоровья Каримовой в целом удовлетворительное, она получает здоровое питание", - цитирует РИА Новости омбудсмена Узбекистана.