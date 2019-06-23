Комиссар ЕС по вопросам торговли предложила ВТО без США

Комиссар Евросоюза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем выдвинула идею создать новый арбитражный суд вне Всемирной торговой организации (ВТО). Мальмстрем обсуждает возможность создать ВТО без США с другими странами , в частности, переговоры ведутся с Канадой сообщает Welt.

Согласно существующему проекту, урегулированием торгового спора займутся три человека, которых генеральный директор ВТО отберет из числа бывших членов Апелляционного органа организации. В итоге это может перерасти в новую "мини-ВТО" без участия США, - сообщает Лента.ру.

По данным Welt, США препятствуют назначению новых арбитров в Апелляционный орган ВТО. В настоящее время палата состоит из трех судей вместо семи. С конца года в ней больше не будет кворума — в декабре 2019 года два члена уйдут в отставку.

Сейчас в ВТО рассматривается спор между Россией и США. Россия требует от Штатов снизить введенные пошлины на сталь и алюминий. В ответ на действия Вашингтона Москва подняла пошлины на ряд американских товаров, с целью компенсировать потери.

Президент США Дональд Трамп в прошлом году сетовал, что ВТО плохо обращается с США в течение многих лет, и организации необходимо измениться. Он пригрозил, что США покинут организацию.