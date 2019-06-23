Эксперт объяснил заявления США о попытке России «изменить мировой порядок»
23 июня 2019, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]
Политолог Юрий Рогулев высказал свое мнение по поводу заявления Пентагона о попытке России пересмотреть «сложившийся мировой порядок». Причиной этого стала ответная реакция РФ на усилившийся кризис на Ближнем Востоке.
По словам Рогулева, действия США вполне укладываются в построенную Вашингтоном систему внешней политики, отмечает ПолитЭксперт.
"Это обосновано политикой США. Они осуществляют нажим на Иран и нагнетают обстановку. Американцы угрожают военными мерами Ирану", - сказал политолог.