Эксперт объяснил заявления США о попытке России «изменить мировой порядок»

Политолог Юрий Рогулев высказал свое мнение по поводу заявления Пентагона о попытке России пересмотреть «сложившийся мировой порядок». Причиной этого стала ответная реакция РФ на усилившийся кризис на Ближнем Востоке.

По словам Рогулева, действия США вполне укладываются в построенную Вашингтоном систему внешней политики, отмечает ПолитЭксперт.

"Это обосновано политикой США. Они осуществляют нажим на Иран и нагнетают обстановку. Американцы угрожают военными мерами Ирану", - сказал политолог.