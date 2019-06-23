"Берем пример с грузин", - активист предложил поднять цены для россиян на Украине

Активист партии Святослава Вакарчука "Голос" Сергей Цыгипа призвал украинцев поднять цены в кафе и ресторанах на 20% для россиян. По его словам, надо брать пример с Грузии.

Соловьёв жёстко высказался о повышении цен для россиян в Грузии

"Берем пример с грузин: рестораны Тбилиси приняли совместное решение! Теперь для всех тех, кто в ресторанах заговорит на русском и потребует русскоязычное меню, - в счет добавится 20% за оккупацию", - передаёт слова Цыгипы РЕН ТВ со ссылкой на украинские источники.

Ранее в двух ресторанах Грузии, в Батуми и Тбилиси, было принято решение добавить 20% к счету российских посетителей, чтобы показать свою позиции в отношении "оккупации" РФ Цхинвальского региона и Абхазии.

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв назвал данное решение "смесью идиотизма и дискриминации".