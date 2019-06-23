Трамп опроверг заявление об отмене удара по Ирану

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не отменял приказ о нанесении удара по Ирану, а просто приостановил действие на данном этапе. Сообщалось, что американский лидер отказался от удара из-за возможных жертв и желания переговорить со страной.

"Я не отзывал удар по Ирану, как люди неверно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперед на данном этапе", - написал президент США в Twitter.

Напомним, что Дональд Трамп планировал нанести удар по Ирану после сбитого накануне КСИР военного разведывательного беспилотника, но перед началом операции отменил. Позже отправил письмо иранским властям с требованием начать переговоры в определённых промежуток времени.