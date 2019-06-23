Латвия празднует Лиго!

Наступил день, которого так ждали латвийцы – Лиго! В народе его называют праздник шашлыка и пива. Какова история этого праздника, его философия, его традиции?

Что за праздник Янов день?

Самый длинный день в году и, следовательно, самый долгий праздник. На Лиго особо чествовали Яниса – божество плодородия. Этот праздник назван днем Лиго, потому что в этот день люди пели песни, имевшие припев «лиго» (колыхаться), таким образом, как бы обращаясь к солнцу, чтобы ого поднялось над нивами. Сейчас слово «лиговать» означает «ликовать», «праздновать».









Лиго – не просто праздник, а праздник с приметами, которые дошли до современников из глубины веков, и который имеет свою философию.

Самое главное этого праздника – прыжки через костер!









Петь и танцевать вокруг костра. Магический смысл – способствовать плодородию полей и домашних животных.

А вот прыгать через костер влюбленным, держась за руки – проверить силу любви. Если в прыжке пара расцепляет руки, то их отношения будут недолгими.









Девушки обычно пускают по реке венок. Та, чей венок не погрузится в воду, станет обязательно осенью невестой.

Кстати, специальным образом готовили жертвенный огонь: путем трения друг о друга кусков дерева двух пород: дуба и ели.









А в жертвенный костер принято бросать наговоренные платки, рубашки, чтобы избавится от разных болезней.

В Янову ночь обычно женщины и мужчины купались голышом. Считалось, что мужчина будет наделен силой, а женщина красотой.

Еще главный атрибут Лиго – венки! Венки, сплетенные в Янову ночь, имеют магическое действие. Их принято одевать не только себе на голову, но и на животных. Тогда человек весь год будет здоров, и братья наши меньшие в порядке.









Но самая загадочная легенда – легенда о папоротнике. Искать папоротник в полночь – символ счастья. Красивая магическая история рассказывает о том, что папоротник цветет всего одну ночь в году – на Лиго. А кто его найдет, тот непременно познает волшебство и тайну Яновой ночи.









Сегодня, в нашем современном мире, немного осталось тех, кто фанатично соблюдает этот языческий праздник. Для многих это отдых на природе, море наслаждение, пение около костра и прекрасное настроение!

Итак, Латвия встречает Лиго!

Продолжение следует….